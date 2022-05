Burggraben und Schaufelaktien

Das Wikifolio setzt, wie der Titel vermuten lässt auf Aktien, die einen tiefen Burggraben aufweisen oder als Schaufelaktie angesehen werden kann. Wichtig sind mir folgende Aspekte: - Aktien mit guten Marktposition im aktuellen Umfeld sowie gute Chancen in zukünftigen Trends - große Wettbewerbsvorteile mit hoher Qualität - Diversifikation nach Geschäftsmodellen - Berücksichtigung von geopolitischen Risiken - kein direkten Investments in Rüstung, Tabak, Gas oder Öl - kein Fokus auf Dividenden, sondern eher das Unternehmen an sich - Cashreserve, um auf Krisen antizyklisch zu reagieren - wenig Trading mit langer Haltedauer - Begründung jeder einzelnen Position