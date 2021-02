W.I.R. Lebensaufbau

Handelsidee

Das Portfolio soll in ca. 5-10 Jahren monatlich bzw. jährlich einen kleinen Betrag erwirtschaften, der zu 50% in den weiteren Portfolioaufbau und zu 50% zum Leben dienen soll. Bis dahin werden die erwirtschafteten Dividenden und Ausschüttungen ausschließlich im Aufbau angelegt.



Die momentane Finanzierung des Aufbaus erfolgt über einen monatlichen Sparplan, wobei die vorhandenen besparten Werte im Portfolio bei den ETFs / Fonds quartalsweise und die Dividendenaktien jährlich rotieren.



Die Auswahl der Aktien erfolgte aufgrund der boerse.de / Champions sowie aufgrund des Ausschüttungszeitraumes (so daß es jeden Monat eine Dividende gibt) sowie der Höhe der Dividenden im Verhältnis zum Einkaufspreis.

Die Auswahl der ETFs / Fonds erfolgte ebenfalls aufgrund von boerse.de sowie einer Auswahl über www.justetf.com und Empfehlungen in Publikationen.



Insgesamt werden die vorhandenen Werte permanent über die einschlägigen Portale und Nachrichten und Kursbewertungen beobachtet / bewertet und wenn notwendig ggf. ausgetauscht.



Auch sind die gewählten Werte des Portfolios "recht stabil". mehr anzeigen