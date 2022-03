Krypto flexibel

Handelsidee

In diesem wikifolio sollen sämtliche Bitcoin & Krypto ETNs gehandelt werden. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote 0-100% betragen. Eine Netto-Short-Position ist ebenso möglich.



Darüberhinaus können bis zu ca. 15% des Portfolios zur Absicherung und zur Performanceoptimierung in Hebelprodukte investiert werden.



Die Investitionsentscheidungen sollen überwiegend nach charttechnischen Kriterien erfolgen. Das Markt-Sentiment soll ebenfalls bei der Anlageentscheidung berücksichtigt werden.



Der Anlagehorizont soll in der Regel kurz-bis mittelfristig sein.