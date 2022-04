Handelsidee

yes-we-can ist ein Portfolio, das zeigen will, daß wir erfolgreich traden können. Messen wollen wir uns im wikifolio-boersenspiel. Gehandelt werden ausschliesslich Turbo Zertifikate. Das virtuelle Startkapital ist 100.000€. Das kostenlose Wikifolio Börsenspiel Turbo Trader 2022 startet am 2. Mai 2022 und läuft bis einschließlich 3.Juni 2022. Ziel ist es in diesem Zeitraum aus dem Startguthaben den hoechsten Gewinn zu erzielen. mehr anzeigen