ZukunftPur

Handelsidee

Hierbei ist die Idee, speziell in Aktien mit Aussicht auf großes Wachstum zu investieren, sowie junge Werte, welche sich auf die Zukunft konzentrieren. Hierfür ist die Fundamentale Beurteilung so wichtig wie die Technische Analyse.

Für den Handel soll in alle Aktien weltweit investiert werden mit einem langfristigen Ansatz. Hierfür soll nur eine technische Kontrolle stattfinden mit dem Wochen- und Monatschart. Erfahrungsgemäß könnte die Volatilität etwas höher sein, was zu berücksichtigen ist.

Ziel soll es sein, starke Werte frühzeitig zu erkennen und zu nutzen.