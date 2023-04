T. Asset Management Hebel

In diesem Wikifolio kommen meine stabilsten Strategien zum Einsatz. Die Strategien werden nicht erläutert, sie beinhalten u.a. den Oszillator Slow Stochastik. Es werden Long als auch Shorttrades durchgeführt, dies erfolgt klassischen Call Optionsscheinen aber vor allem mit Turbo Optionsscheinen. Das Risiko beträgt zwischen 0,5-5%pro Trade. Die Haltedauer kann zwischen wenigen Minuten bis hin zu mehreren Tagen oder Wochen betragen. Hier strebe ich eine absolute Out Performance zu allen existierenden Benchmarks an. Dieses Wikifolio bietet sich als hervorragende Beimischung zu meinen anderen Wikifolio: T. Assetmanagement Shares an.