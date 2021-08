Handelsidee

Bei diesem Dachwikifolio sollen Sie sich als Anleger komplett zurücklehnen können.

Prinzipiell werden nur Wikifolios ausgewählt, die ich nach sorgfältiger Prüfung als profitabel erachte.

Doch was sind die Vorteile, wenn sie "Profit Port - All in One" als Basis Investment für Ihre Zukunft nutzen?



1. Vorteil:

In diesem Dachwikifolio soll durch aktives Management Klumpenrisiko vermieden werden.

Klumpenrisiko entsteht oft unbemerkt durch verschiedene ETF's, Fond's oder Wikifolios, die alle mit relativ großen Anteilen in wenigen Unternehmen investiert sind. Auf dem ersten Blick fällt das nicht auf, da man in viele verschiedene Zertifikate investiert ist.

So haben z.B. die 6 größten Firmen aus dem Nasdaq 100 (Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet, Facebook und Amazon) einen ähnlich großen Anteil wie alle anderen 94 zusammen.

(Natürlich schwanken die Kurse, und die Aufteilung könnten sich geändert haben)

Kauft man jetzt zusätzlich in seinem Portfolio Anteile von diesen Firmen oder andere Wikifolios, ETFs, ... die in diese Firmen investiert sind, so hängt auch deine Investition/Vorsorge größtenteils von wenigen Firmen ab.

Der Grundsatz der Diversifikation zur Risikoreduzierung ist dann unter Umständen nicht mehr vorhanden.

(Die oben genannten 6 großen Firmen dürfen dabei natürlich nicht fehlen, jedoch werden nur Wikifolios ausgewählt die sich hinsichtlich Einzel Aktien und Branchen ergänzen, um das Klumpenrisiko zu vermindern.)



2. Vorteil:

Mindestens 12-mal pro Jahr, also jeden Monat, soll das Dachwikifolio neu überprüft werden und gegebenenfalls angepasst werden. Somit werden eventuell neue und bessere Wikifolios ergänzt.



3. Vorteil:

Wenn Ihre persönliche Investition auf diesem Dachwikifolio passiert, können sie ganz bequem Anteile entnehmen oder erhöhen. Bei vielen einzelnen Wikifolios müssten sie sich dagegen ständig über die Gewichtung Gedanken machen, da sie ja nicht von jedem Wikifolio den anteilmäßigen berechneten Betrag entnehmen können.







