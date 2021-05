Buy and Hold weltweit

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird langfristig in Aktien investiert, denen es durch ihren Burggraben vermutlich auch in 10 Jahren besser gehen wird.

Dabei sollen es Unternehmen aus aller Welt sein jedoch mit größeren Fokus auf die USA. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien wird eine Gewichtung von 10% nicht übersteigen. mehr anzeigen