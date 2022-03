10Y-Top20-Performer

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Nach dem guten Timing des Starts des Wikifolios ist die anfängliche Wertentwicklung sehr erfreulich. Zur Zeit konzentriere ich mich daher auf Gewinnmitnahmen und -sicherung. So baue ich Cash auf um zu späteren Schwächephasen wieder einzelne Positionen aufzustocken. Die Kursexplosion bei Secunet Security Networks habe ich eher zur Gewinnmitnahme genutzt. Ich halte die Position zunächst bewußt klein. Meines Erachtens ist viel Spekulation im Kurs eingepreist. Dieses muss sich erstmal im Auftragseingang und in dem Zahlenwerk niederschlagen. Ich rechne eher mit einer Auskonsolidierung in den nächsten Wochen. Die Überprüfung zum 01.03.2022 hat dazu geführt, dass GFT Technologies verkauft wurde. Den Platz bekommt stattdessen die "Sixt SE".