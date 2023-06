AInvest ist ein innovatives Depot, das auf die Einschätzung einzelner Aktien durch eine leistungsstarke Künstliche Intelligenz (KI) setzt. Unser Ziel ist es, Investoren ein diversifiziertes Portfolio anzubieten, das aufgrund der präzisen Analysen der KI das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bietet. Die KI von AInvest nutzt ein umfassendes Set an Daten und Algorithmen, um eine fundierte Einschätzung der einzelnen Aktien vorzunehmen. Sie analysiert historische Daten, Unternehmensberichte, Marktindikatoren, Nachrichten und viele andere Faktoren, um die Stärken und Schwächen einer Aktie zu bewerten. Das Portfolio von AInvest wird basierend auf den Empfehlungen der KI zusammengestellt. Die KI identifiziert potenzielle Gewinneraktien, indem sie nach Unternehmen sucht, die solide Fundamentaldaten aufweisen, ein überzeugendes Wachstumspotenzial besitzen und in Branchen tätig sind, die vielversprechend sind. Sie berücksichtigt auch die technischen Indikatoren, um günstige Einstiegspunkte zu identifizieren. Obwohl die KI eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielt, liegt die finale Kauf- und Verkaufsentscheidung immer beim erfahrenen Fondmanager. Der Fondmanager überwacht die Aktivitäten des Portfolios kontinuierlich, nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor und berücksichtigt auch externe Faktoren wie die Marktlage und das Risikoprofil der Anleger. Unser Ansatz kombiniert das Beste aus beiden Welten: die präzise Datenanalyse und die Entscheidungsfindungskompetenz der KI sowie das Fachwissen und die Erfahrung des Fondmanagers. Durch diese Synergie streben wir an, ein Portfolio zu schaffen, das sowohl Wachstumschancen nutzt als auch das Risiko streut, um Anlegern langfristigen Erfolg zu bieten.