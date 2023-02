Tomiczny Asset Management E.

In diesem Wikifolio wird eine Strategie welche auf Quartalszahlen basiert angewendet. Aktien oder Optionsscheine werden für Long Positionen gehandelt, für Short Positionen werden Optionsscheine eingesetzt. Die Haltedauer beträgt maximal einen Tag. In Sonderfällen, kann es zu ergänzenden Trades in Indizes kommen.