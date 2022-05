“In der vier Milliarden Jahre währenden Geschichte des Lebens auf der Erde gab es nur etwa ein halbes Dutzend wirklich wichtiger Ereignisse: einzelliges Leben, vielzelliges Leben, die Differenzierung in Pflanzen und Tiere, die Verlagerung von Tieren aus dem Wasser an Land und das Aufkommen von Säugetieren und Bewusstsein. Der nächste große Moment wird sein, wenn das Leben multiplanetarisch wird, ein noch nie dagewesenes Abenteuer, das den Reichtum und die Vielfalt unseres kollektiven Bewusstseins erheblich vergrößern wird. Und der Mars ist der einzige Ort im Sonnensystem, an dem das möglich ist.” - Elon Musk