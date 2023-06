HIGHEST Profit - TOP 25 GLOBAL

Wie schon Warren Buffet sagte, schaut nicht auf Makrodaten, schaut nicht auf Charttechnik. Das einzige was zählt ist wie profitabel die Unternehmen sind, in die ihr investiert. Daher habe ich hier ein Portfolio gebaut, welches ausschließlich hoch profitable Unternehmen enthält. Es wird weltweit in die 25 profitabelsten Unternehmen investiert. Bewertungsbasis ist hier die EK Rentabilität, wobei die Unternehmen mindestens 30% EIgenkapital aufweisen müssen. That´s it.