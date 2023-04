12 x Dividende im Jahr

In diesem Wikifolio soll in Aktien mit hoher Dividendenrendite investiert werden. Bevorzugt werden dabei Aktien,die mehrmals jährlich eine Dividende ausschütten. Angestrebt wird,jeden Monat Dividenden zu generieren. In Einzelaktien aus den USA soll nicht investiert werden,da diese Dividenden nicht in den Wikifolios angerechnet werden. Es soll auch in ETF`s und Fonds investiert werden können,die ähnlich ausgerichtet sind. Außerdem soll es möglich sein,auch in andere Anlageklassen,wie z.B. in Optionsscheine zu investieren. Dies soll hauptsächlich zur Kursabsicherung dienen. Zur Entscheidungsfindung wird neben diesen Aspekten,auch die Firmenanalyse heran gezogen. Der Anlagehorizont kann von kurz- bis langfristig sein.