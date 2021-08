Bio- Medi- Futuretech

Handelsidee

Dieses Aktien-Portfolio habe ich nach reichlicher Überlegung und mühsamer Recherche zusammengestellt.

Ich habe - bis auf die derzeitigen Must haves, wie biontech Tesla usw - versucht kleine und größer Unternehmen der Branchen Medic,Tech,biotech und nachaltigkeit zufinden die in ihrer jeweiligen Sparte großes Wachstumspotenzial besitzen und nicht in jedem 2. Top500 Portfolio zufinden sind. Dieses ist auf Eine langfristige Anlage ausgelegt.



