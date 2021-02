Wikifollow

Handelsidee

Die Idee in dem Dachwikifolio ist, den Top Tradern der Plattform zu folgen.

Es sollen insgesamt 30 unterschiedliche Wikifolios gekauft werden, um eine schöne Diversifikation zu bekommen.

Von den 30 Werten in meinem Index sollen in die derzeit 15 besten WIkifolios (von der Performance auf 5 Jahre ausgehend) der Plattform investiert werden. Die restlichen 15 Stück werden durch mich ausgesucht. Dadurch soll eine Diversifikation und Flexibilität in meinem Wikifolio zumindest ein Stück weit forciert werden. Es findet eine regelmäßige Überprüfung statt, in welcher über einen Austausch der einzelnen Werte diskutiert wird. Allerdings soll bewusst nicht jeden Monat getauscht werden, weil den Trends nicht hinterher gejagt werden soll.

Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

Idealerweise findet eine monatliche Investition statt, um dadurch von dem Cost-Average Effekt zu profitieren.

mehr anzeigen