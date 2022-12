The Real Global Champions

Dieses Wikifolio besteht zu aus den DividendKnights und einer anderen Aktie Diese Werte müssen erfüllt sein: - Wird an einer großen US-Börse gehandelt. - Mindestens 1 Milliarde Dollar Marktkapitalisierung - Mindestens 500 Millionen Dollar Umsatz im TTM - Dividendenausschüttung in 10 aufeinanderfolgenden Jahren - 10-jähriger CAGR der Dividende von mindestens 7% - Outperformance gegenüber dem S&P 500 in den letzten 10 Jahren Es werden alle Aktien ungefähr gleich gewichtet.