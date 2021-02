Trend Growth Stock

Handelsidee

Dieses Wikifolio bildet mein privates Depot ab.

Hauptaugenmerk liegt auf der Fundamentaldatenanalyse, dabei wird vor allem auf folgendes geachtet:

1. Die grundlegende Bedingung für ein Unternehmen um in das Portfolio aufgenommen zu werden ist, dass das Unternehmen eine sehr gute Umsatz- respektive Gewinnentwicklung aufweist.

2. Zudem wird bei den Unternehmen anhand verschiedener Kennzahlen (KGV, KUV, Peg-Ratio etc.) darauf geachtet, dass die Unternehmen fair bewertet sind.

Die Bewertung spielt in sofern eine Rolle, als dass sich bei tollen Unternehmen keine Rendite mehr erzielen lässt, wenn der Kurs schon das gesamte Wachstum was in Zukunft erzielt werden kann, eingepreist hat.

3. Vorrangig sollten die Unternehmen sich durch Innovationen in Zukunftstrends wie der Elektromobilität, Digitalisierung, erneuerbaren Energien etc. auszeichnen und einen Burgraben besitzen.

4. Außerdem sollte das Unternehmen über eine solide Bilanz verfügen, sodass es z.B. keine zu hohe Verschuldung aufweist.



Die angepeilte Haltedauer der Aktien soll eher einem mittel- bis langfristigen Zeitrahmen entsprechen.



mehr anzeigen