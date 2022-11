UNDER VALUE US

Es wird nach unterbewerten Aktien im Zuge der Value Analyse gesucht. Investiert wird dabei in günstige US-Aktien mit einer hohen Ertrags- und Kapitalrendite. Monatlich werden 2-3 Werte gekauft und anschließend 12 Monate gehalten. Nach den 12 Monaten werden die Werte verkauft, und es wird wieder in neue unterbewertete Aktien investiert. Das Depot enthält also maximal 24 bis 36 Werte. Damit ist einer ausreichenden Diversifikation genüge getan.