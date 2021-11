Handelsidee

Dieses Depot soll nur FANMAG-Aktien“ – also Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple und Google beziehungsweise Alphabet enthalten, für die Kursentwicklungen erwartet werden.

Zur Analyse und das Kauf/Verkaufstiming werden fundamentale und technische Daten sowie die Charttechnik zur Hilfe genommen.

Diese wikifolio Depotwerte sollen gegen Wertverlust gesichert sein.

Es soll nur ein Kauf in Frage kommen, sobald sie die Markkapitalisierung im Vergleich zum bereinigtem Buchwert und cash-flow eine Unterbewertung anzeigt.

Das wikifolio soll übersichtlich und strukturiert geführt werden.

Die zuhaltenden Werte sollen regelmäßig ausgewertet werden.

Auf ein konsequentes Risikomanagement soll geachtet werden.

Ein kontinuierliches Wachstum soll angestrebt werden.

Das Anlagehorizont des wikifolios soll mittel bis langfristig sein.



Ich möchte darauf hinweisen, dass ich in die im wikifolio "FANMAG" enthaltenen Positionen privat investiert bin. mehr anzeigen