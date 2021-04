Turbo Wasserstoff

Handelsidee

Langfristig führt an Wasserstoff zur Lösung unserer Klima- und Energieprobleme kein Weg vorbei. An diesem Trend soll dieses Wiki partizipieren. Studien gehen von einer Vervielfachung des Wasserstoffmartes bis 2050 aus. Neben Werten der Wasserstoffherstellung und -infrastruktur sollen auch Werte der Brennstoffzellenherstellung und anderer regenerativ hergestellter Gase in dem Wiki enthalten sein. Zur Verbesserung der Performance sollen auch Hebelprodukte mit einem moderaten Hebel beigemischt werde. Ziel soll eine möglichst explosive Mischung sein. Der Cashanteil soll mindestens 5% - 10% betragen. Die Werte sollen möglichst mittel- bis langfristig gehalten werden. mehr anzeigen