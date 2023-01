Dividenden und. Chancen

Das Wikifolio soll zu 60% aus Dividendentiteln bestehen. Das Ziel ist es, für den Teil des Wikifolios stetig eine Dividende von 6%+ zu erzielen. Quartalsweise wird hier ein Rebalancing stattfinden. Der Einstieg in die Aktien findet, aufgrund des aktuell volatilem Umfeldes, in drei Tranchen statt. 20% des Wikifolios wird in ETFs für US-Anleihen investiert. Auf Sicht von 5 Jahre erwarte ich ein Abfallen der Zinsen und somit einen Kursanstieg bei den Anleihen. Aufgrund der aktuellen Linie der FED wird ein Put auf Tesla und Apple, in Höhe von ca. 20%, als Hedge bzw. Renditemotor verwendet.