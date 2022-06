Ziel ist, durch aktives Sector Management eine Outperformance gegenüber den bekannten Indizes zu erreichen. In diesem Portfolio werden verschiedene Branchen einmal im Monat analysiert um dann in die Branche mit dem größten positiven Momentum zu investieren. Gleichzeitig soll die Analyse zur Entscheidungsfindung beitragen um bei Negativtrends rechtzeitig auszusteigen und das Risiko zu minimieren. In der Regel werden max. 5 Positionen aufgebaut. Dabei wird nicht in Einzelaktien investiert, sondern in der Regel in breit diversifizierte ETF's mit großer Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum ist weltweit. Als Branchen zählen: -Zyklischer Konsum -Nichtzyklischer Konsum -Technologie -Energie -Versorger -Finanzen -Gesundheit -Kommunikation -Industrie -Versorger -Grundstoffe -Cash