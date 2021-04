Big Tech Titans

Handelsidee

Die Aktienwelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Die Digitalisierung der globalisierten Welt hat einig Opfer gefordert. Unternehmen, die mit Ihren Geschäftsmodellen nicht mehr zukunftsfähig waren, wurden ins zweite Glied geschoben oder ganz aufgelöst. Die Digitalisierung hat aber vor allem Sieger hervorgebracht. Diese so genannten Champions sind meist Weltmarktführer in ihrem Bereich und weisen über viele Jahre ein hohes Wachstum aus. Seit der Jahrtausendwende hatten viele dieser Aktien 4-5 stellige Gewinne, zB. Amazon über die vergangenen 10 Jahre über 2100%, Apple 1200% und Netflix 1800% (auch Microsoft, Alphabet etc.). Diese Unternehmen sind nicht nur hochprofitabel und erzielen Milliardengewinne, sie investieren ebenso Mrd. in Forschung, um Weltmarktführer zu bleiben und in weitere Bereiche vorzustoßen. Auch schwanken diese Unternehmen längst nicht mehr so stark, wie noch in der Vergangenheit und gerade durch die Corona-Krise, sind diese Unternehmen zu den Krisensichereren Aktien geworden. Die Prognosen bescheinigen diesen Aktien weiteres Wachstum und in der Zukunft dürften diese Unternehmen eine noch herausragendere Stellung auf der Welt bekommen, vermutlich auch mit starkem politischem Einfluss.

Dieses Wikifolio soll in diese Weltmarktführer investieren, da man davon ausgehen kann, dass das Wachstum dieser Aktien noch lange nicht vorbei ist. Zusätzlich soll dieses Wikifolio in die Aktien investieren, die sich auf dem Weg zum „Tech Titan“ befinden, da diese noch höhere Wachstumsraten ausweisen könnten, bei höherem Risiko.

Entscheidungsfindung über Fundamentale Analyse und Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells, da hier eine langfristige Anlagestrategie verfolgt wird. Aktien sollen verkauft werden, wenn sich etwas an der grundsätzlichen Annahme zur Zukunft des Unternehmens ins Negative wendet. In Frage kommen Unternehmen aus allen Branchen aus der gesamten Welt, ab ca 100 Mrd. Marktkapitalisierung (in Ausnahmefällen auch deutlich weniger). mehr anzeigen