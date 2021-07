Leeway - Nachhaltigkeit DE

Handelsidee

Bei Leeway sammeln wir aus Geschäftsberichten und Nachrichten die Daten zum ethischen Handeln Unternehmen. Emissionen, Abfall, Recycling, Bezahlung der Arbeiter und des CEOs bis hin zu Methoden um Korruption umzugehen. Wir fokussieren uns dabei auf quantifizierbare Daten um Vergleichbarkeit und Objektivität zu ermöglichen.



Besonders wichtig ist uns auch der Aufwand, den Unternehmen betreiben, um ethishER zu werden. Die monetären Investitionen, die Unternehmen für eine bessere Bilanz in die Hand nehmen, messen den Willen etwas für unsere Welt zu tun. Reden kann jeder aber Geld dafür in die Hand zu nehmen tun die wenigstens. Ebenso wichtig ist die Berichterstattung der Unternehmen. Fehlende Daten führen automatisch zu deutlich schlechteren Bewertungen. Denn nur transparente Berichterstattung führt zu gutem Wissen, was das Unternehmen tut und welche besser gemieden werden. Ohne transparente Datenlage kann es von vornherein keine richtige Entscheidungsfindung geben.



Diese Daten fügen wir in einem Score zusammen und wählen die besten aus Deutschland aus. Dabei schließen wir "schlechte" Sektoren nicht pauschal aus. Viele Unternehmen sind nötig für unsere Gesellschaft. Wir können nicht pauschal jedes Auto-Unternehmen schließen, weil das Produkt nicht nachhaltig ist. Wir können aber die Unternehmen der Branche belohnen, die besondere Anstrengungen unternehmen, nachhaltiger zu werden. Und die bestrafen, die ihr Geld lieber ausschütten oder rein nach kurzfristigem Gewinn reinvestieren. mehr anzeigen