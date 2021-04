Modul 1 konservative Investments

Handelsidee

Die Zinsen auf traditionelle Geldanlage (Bausparvertrag, Tagesgeld, Festgeld) übersteigen nicht mal mehr die Inflation und sorgen somit effektiv für einen Wertverlust Ihrer Ersparnisse. Dieses Wikifolio ermöglicht es risikoscheuen Anlegern durch einfache und nachvollziehbare Investitionsentscheidungen eine moderate Rendite bei überschaubarem Risiko zu erzielen. Das Wikifolio investiert in drei unterschiedliche Vermögenswerte (Immobilien, Edelmetalle, Aktien) und reduziert somit das Risiko. Es erfolgen nur Investitionen in Aktien-ETFs, welche bereits am Markt etablierte Unternehmen beinhalten. Eine gezielte Auswahl geeigneter ETFs, welche wiederum in eine Vielzahl an Einzelwerten investieren, ermöglicht eine breite Streuung Ihrer Geldanlage. mehr anzeigen