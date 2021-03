Long Term Value and Growth ETF

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll grundlegend in Exchange Traded Funds (ETF) investieren. Dabei soll dem Wikifolio keine geografische oder thematische Grenze gesetzt werden. Darüber hinaus sollen ausschließlich ETF´s Verwendung finden, welche einer physischen Replikation unterliegen. Des Weiteren sollen keine Hebelprodukte Anwendung finden.



Das Wikifolio soll sich so zusammensetzen, dass es anteilig im "Value"-Bereich investiert sein wird, sowie anteilig im "Growth"-Bereich. Neben alteingesessenen Branchen sollen dementsprechend zukunftsträchtige Branchen beigemischt werden. So sollte das Wikifolio eine konservative wachstumsorientierte Asset Allocation vorweisen können.



Generell soll die Haltedauer der einzelnen Positionen vorwiegend langfristiger Natur sein. Wobei sich das Wikifolio an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anpassen könnte.



Grundlegend soll eine Makro- sowie Mikroanalyse auf fundamentalen Daten stattfinden, darüber hinaus können technische Analyseformen zum Einstieg, Ausstieg oder der Identifizierung von Momentum Anwendung finden.







