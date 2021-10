Handelsidee

Das Dachwikifolio "Blue Global Index - Growth " (©BGI-G) soll Anlagechancen aus einem breiten Wikifolio Anlagespektrum wahrnehmen. Dabei soll der Erhalt des Kapitals an erster Stelle stehen. Aus diesem Grund soll dem Portfoliomanagement bewusst einige Beschränkungen durch Kennzahlen auferlegt werden, um wenn möglich bei möglichsten geringen Risiko ein kontinuierliches Wachstum des Dachwikifolios idealerweise auszuschöpfen.



Das Dachwikifolio soll aktiv per Quartal gemanagt werden und beabsichtigt ausschließlich Wikifolio-Zertifikate aufzunehmen, die nach bestimmten Kriterien und Kennzahlen herausgefiltert werden:



- #1. Filter: Nur investierbare wikifolios (ohne Dachwikifolios)

- #2. Filter: Minimum ø-Performance pro Jahr von 20%

- #3. Filter: Maximaler Verlust bisher -12%

- #4. Filter: Wikifolio Bewertung mit "Kontinuierliches Wachstum" (positive durchschnittliche Performance des wikifolios seit mind. 4 Monaten)

- #5. Filter: Sortierung aufsteigend nach "Maximal Investiertes Kapital"

- #6. Filter: Maximale Performancegebühr von 10%



Aus den durch Kennzahlen selektierten Top 25 Werten soll ein Portfolio gebildet werden. Allerdings nur mit 1 bis maximal 10 wikifolios, die sich in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal oder in einer aussichtsreichen charttechnischen Ausbruchssituation befinden. Durch diese fokussierte Einzeltitelselektion soll ein Portfolio entstehen, dass sich durch relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt auszeichnet.



Die Portfoliobildung bzw. die Umschichtung des Dachwikifolios "Blue Global Index - Growth" soll jeweils zum 1. des Monats nach Ende des Quartals statt stattfinden. Fällt der 1. des Monats auf ein Wochenende, so soll die Umschichtung an dem darauf folgenden Montag erfolgen.



Es soll jedoch grundsätzlich angestrebt werden, entstehende Volatilität in den Märkten durch ein möglichst intelligentes und zeitnahes Risikomanagement zu glätten. Somit könnten auch wikifolios vor dem Quartalsende glattgestellt werden. mehr anzeigen