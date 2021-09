Essen superfood healthy meatless

Handelsidee

Das wikifolio soll auf Aktientitel setzen, die sich mit dem Megatrend zukünftige Ernährung, Essen, Gesundheit & Lebensmittel befassen. Themen wie meatless (fleischlos), Fleischersatzprodukte, Vegan und/oder Vegetarier sollen hauptsächlich im Vordergrund stehen. Aber auch Fleisch aus dem 3-D-Druck oder aus dem Reagenzglas sollen Anlagemöglichkeiten bieten. Zudem soll es auch in Unternehmen investieren dürfen die sich mit dem Thema Lebensmittel und Gentechnik (z.B. Genmais etc.) beschäftigen.



Es soll weltweit investiert werden.



Mein Anlagehorizont soll hierbei überwiegen mittel- bis langfristig sein.



Die Aktienauswahl soll nach fundamentaler als auch technischer Analyse erfolgen. Hierzu sollen das Chartbild (z.B. Trendkanal, 200-Tage-Linie, Hoch und Tiefpunkte etc.) und Analystenkommentare sowie Branchenanalysen dienen.



Zudem sollen meine Entscheidungen in der Regel auch auf folgenden Punkten basieren:

- Zeitschriften

- allg. Magazine

- Nachrichten

- Unternehmensberichte / Quartalszahlen & - Ergebnisse mehr anzeigen