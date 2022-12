dunkelblau

Aus einem globalen Aktienkorb sollen in der Regel Werte ausgesucht werden, die meiner Meinung nach über einen langen Zeitraum beständig an Kurswert gewonnen haben. Als Beimischung kann in Fonds, ETFs und Zertifikate investiert werden. Der Anlagehorizont soll längerfristig sein, jedoch können als Beimischung aber auch kurz- und mittelfristige Positionen eröffnet werden.