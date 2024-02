Die erfolgreichsten ETF u. Fonds

In diesem Wikifolio werden die besten Fonds und ETF`s gehandelt, die in der Vergangenheit die beste Performance geliefert haben. Dabei wird nach Möglichkeit nach Länder und Branchen diversifiziert. Zur Absicherung in unsicheren Börsenphasen werden geeignete Derivate eingesetzt, um die Volatiltät und die Risiken zu glätten.