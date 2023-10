VLGeldanlage

Investment in nachhaltige Aktien und ETFs mit mittelfristigem Anlegehorizont, sowie breiter Streuung in verschiedenste Branchen. Es ist geplant die Investitionen in sichere Aktien und ETFs mit wenig Rentabilität, wie auch in risikoreiche Aktien mit hohen Rentabilitätschancen im Gleichgewicht zu halten. Zur Entscheidungsfindung wird im Vorfeld Wert auf ausreichende Informationssammlung gelegt. Aber auch die Analyse fundamentaler und technischer Kennzahlen steht bei diesem Wikifolio im Vordergrund. Das Portfolio wird laufend einem Monitoring und einer Risiko-Bewertung unterzogen.