Global Aktien Dividend

Mit diesem Wikifolio soll ausschließlich in Aktien investiert werden, die nachhaltige Ausschüttungen generieren. Ziel der Aktieninvestitionen soll ein Vermögensaufbau durch Kurssteigerungen, sowie die Generierung von zusätzlichen Einkünften durch regelmäßige Dividendenausschüttungen sein. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis der Ausschüttungshistorie. Die Aktiengesellschaft soll die Dividende in den zurückliegenden 10 Jahren mindestens nicht gekürzt oder ausgesetzt haben. Das Aktienanlageuniversum ist weltweit. Der Anlagehorizont soll langfristig ausgerichtet sein. Im Portfolio sollen sich ausschliesslich Aktien befinden. Die Beimischung von Rentenpapieren, oder derivate Finanzinstrumente sind ausgeschlossen. Bei der Aktienauswahl möchte ich auch weniger bekannte Unternehmen ins Wikifolio mit aufnehmen und damit auch aufzeigen, dass sich nicht nur mit Blue Chip Aktien eine gute Performance erzählen lässt. Neben meinem wichtigsten Kriterium, der seit mind. 10 Jahren ungekürzten Dividendenzahlung, soll die Aktiengesellschaft einen möglichst geringen Verschuldungsgrad in der Bilanz aufweisen. Sobald dieses Wikifolio investiertbar ist, werde ich mit eigenem Kapital investiert sein.