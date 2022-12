Biotechnologie BB Biotech

Biotechnologie ist eine volatile Gattung des Gesundheitswesens.. BB BIOTECH ist dabei ein Fond, der führend ist in dieser Branche. Ich werde viele Informationen aus dem Portfolio der Schweizer entnehmen, werde aber die Aktie BB Biotech nicht 1:1 nachbilden. Es kann sein, dass ich die ein oder andere Aktiie von außerhalb kaufen werde. Ich handele den gesamten Anlagehorizont .Werde also auch Hebelprodukte verwenden. In der Regel soll monatlich jeder Wert geprüft und ein Update Verkauf Kauf vorgenommen werden. Der Entscheidungsprozess soll auf technischer und fundamentale Analyse zurück zu führen sein. Bei der technischen Analyse kommt vor allem die Globalanalyse zum Einsatz. Ich nutze verschiedene Möglichkeiten , so gewinne ich Kenntnisse aus z.B. Focus Money, wallstreet online.de oder der Homepage von BB Biotech.