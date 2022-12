Online im Wunderland

Online ist das Geschäftsmodell der Zukunft. Onlineaktien haben mit das höchste Wachstum. Ich setze auf diese Aktien und ihr Geschäftsmodell. Diese Aktien wurden gehypet und sind jetzt geerdet. Werte an die ich denke Shopify, Farfetch, Hypoport, Snap, Alibaba, Zalando, Hello Fresh, Just EAT, Mercado Libre etc. Seid gefesselt vom Onlinefieber. Jetzt ist der beste Einstiegspunkt. Ich setze Faktorzertifikate ein und setze auf Long. Wir müssen nicht die alten ATH jagen,es reicht ein wiederaufflackern der Kurse. Euer ChrisBaumann Trader by nature