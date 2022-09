only Kommunikation

In diesem wikifolio sollen überwiegend US Aktien gehandelt handeln, welche aus meiner Sicht gute Chancen haben Ihre Stärke fortzusetzen. Es sollen Aktien von Unternehmen in die engere Auswahl kommen, welche sich durch meines Erachtens gute fundamentale Daten in der Vergangenheit etabliert haben. Hierbei sollen zum Beispiel die Kennzahlen für das EPS Wachstum, Umsatzwachstum, Trendstärke u.s.w. berücksichtigt werden. In Ausnahmefällen können auch ETFs (Nordamerika, Welt bzw. Branchen) als Beimischung in das wikifolio aufgenommen werden. Der Anlagehorizont soll eher langfristig sein.