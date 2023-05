Das etwas andere Depot

In diesem Depot werden höchstens 5 Aktien gleichzeitig gehalten. Ein- u. Ausstiege in die jeweiligen Trades erfolgen absolut regelbasiert nach Charttechnik. Der erzielte Ertrag nach einem Trade wird wieder voll reinvestiert. Beispiel: Die Aktie "A" wird gekauft und mit ein Plus von 2000 € verkauft, dann erfolgt der nächste Einstieg in eine Aktie mit 22000 €. Umgekehrt nach einem Verlust von 2000 € kann nur mit 18.000 wieder eingestiegen werden. Hier handelt es sich natürlich um ein sehr spekulatives Depot.