DZB Aktienwerteauswahl 2031

Handelsidee

Die Selektion soll ca. 20 Aktien enthalten, die von den Lesern des Fachmagazins Der Zertifikateberater im Juni 2021 für ein auf ca. 10 Jahre ausgerichtetes Buy & Hold-Investment am häufigsten genannt wurden. Dabei waren für die 4 Regionen Deutschland, Europa, Amerika, Rest der Welt je 15 Aktien zur Wahl gestellt worden, von denen jeweils die 5 Werte mit den häufigsten Nennungen in die DZB Aktienauswahl 2031 aufgenommen wurden. Die Gewichtung je Aktie lag zu Beginn bei ca. 5 %. Wie bei der DZB Aktienwerteauswahl 2026 handelt es sich um eine Buy & Hold-Strategie mit einem Anlagehorizont von ca. 10 Jahren. Anders als bei dem Vorgänger werden bei der Neuauflage die Gewichtungen der Aktien einmal jährlich zurückgesetzt, wenn deren Depotanteil an den jeweiligen Stichtagen 10% übersteigt. mehr anzeigen