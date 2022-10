Im Zoltzfolio II sollen die wichtigeren/langfristigeren der im Originalzoltzfolio stattfindenden Aktivitäten nachgebildet werden. Das soll einen leichten Eindruck ermöglichen, welches Ergebnis diese Aktivitäten mit günstigerem Einstiegszeitpunkt erzielen können, vgl. etwa auch Christian Scheids jüngstes Wikifolio, Tech-Comeback USA. Allerdings erhebt das Zoltzfolio II keinen Anspruch, den Markttiefpunkt zu treffen (Tech-Comeback USA ist ja noch leer, der Bärenmarkt dauert noch an), sondern der Auslöser für den Einstieg ist das gestrige Überschreiten eines 50-Prozent-Maximalverlustes im Originalzoltzfolio. Obwohl dadurch (so mein Eindruck) kein Kandidat mehr für offizielle Aufstellungen „guter“ Wikifolios und in diesem Sinn gebrandmarkt, wird letzteres aber nicht nur weitergeführt, sondern soll auch der Hauptort der Kommentartätigkeit bleiben.