Wikis mit Qualitaet

Qualität und Performance; Es sollte eine Auswahl von Wikifolios erfolgen, die vor allem auf - Qualität gemäß Qualitätskriterien und - Performance gemäß jährlicher Performance abzielt. Ziel: Das Ziel sollte sein durch dies Auswahl selbst Qualität gemäß Qualitätskriterien und Performance gemäß jährlicher Performance zu erzielen. Diversifikation: Es sollte durch eine Risikostreuung durch die Streuung auf mehrere Wikifolios erfolgen und durch das Variieren des Cashanteils. Risiko: Es sollte möglich sein sowohl in Wikifolios mit als auch ohne Hebelprodukte auszuwählen aber nach Möglichkeit ausgewogen. Märkte: Die einzelnen Wikifolios sollten auf der einen Seite in beliebigen Märkten oder Produkten aktiv sein dürfen, auf der anderen Seite aber soll der gesamte Wikifolio - Mix dann aber nach Möglichkeit ausgewogen sein. Haltedauern: Die Haltedauern sollten in der Regel langfristig sein, also eher Monate oder Jahre, aber es soll auch möglich sein junge aufstrebende Wikifolios auszuwählen und in Bezug auf Qualität und Performance schwächelnde zu ersetzen. Mindestvoraussetzung für die Aufnahme sollten mehrere Qualitäts- und Risiko / Rendite - Merkmale gemäß der Wikifolio Suchmaschine sein.