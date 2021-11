All ARK ETF 2.0

Handelsidee

Vielleicht haben Sie schon mal von ARK gehört, sprich den ETF's von Cathie Wood.



Mit diesem Portfolio bilde ich all ihre Trades aus folgenden ETF's nach:



-ARK Innovation ETF

-ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF

-ARK Next Generation Internet ETF

-ARK Genomic Revolution ETF

-ARK Fintech Innovation ETF

-ARK Space Exploration & Innovation ETF



Sprich mit diesem Wikifolio besitzen Sie je 1/6 von jedem ARK ETF.



Vorgehensweise ist wie folgt:



Die aktuellen Positionen werden nicht nachgebildet.

Es werden nur ihre neuen Trades kopiert.

Alte Positionen werde ich nicht nachbilden, da sie diese ja sowieso Verkauft um neue Bestände aufzubauen.



Ich habe Ihren Email Newsletter abonniert, wodurch ich am Ende jedes Tages eine Zusammenfassung all Ihrer Trades bekomme welche ich dann nachbilde zu je einem sechstel. (damit alles gleichmäßig gewichtet ist).