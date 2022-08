One Stock - One Rock

Das wikifolio "One Rock - One Stock“ soll stets mit dem ganzen Vermögen in nur eine einzige Aktie investieren. Ziel ist eine Jahresrendite von über 50 % und damit die bestmögliche Maximierung des eingesetzten Kapitals. Das wikifolio ist entweder zu annähernd 100 % investiert. Phasenweise – wenn sich keine aussichtsreichen Investmentchancen ergeben – kann die Investitionsquote auch bei 0 % liegen. Die Auswahl der Aktien soll überwiegend anhand von fundamentalen und charttechnischen Kriterien erfolgen.