Invest23485

Dieses wikifolio beabsichtigt vornehmlich Hebelprodukte und Anlagezertifikate zu handeln. Es sollen i.d.R. Hebelprodukte und Anlagezertifikate v.a. auf deutsche Aktien und sowie deutsche und europäische Indizes gekauft werden. Aber auch Produkte am amerikanischen Markt können gehandelt werden. So kann meiner Ansicht nach von einer Seitwärtsbewegung des Marktes profitiert werden. Hier kommt grundsätzlich v.a. die technische Analyse zum Einsatz, um Widerstände etc. zu erkennen. Wenn Produkte auf Einzelwerte gehandelt werden, sollen diese vor allem qualitativ und quantitativ analysiert und geprüft (Wachstumskennzahlen, KGV, KUV, KCV etc.). Die beabsichtigte Haltedauer beträgt wenige Tagen bis zu ca. 6 Monaten, also im kurz- bis mittelfristigen Bereich. Dieses wikifolio berücksichtigt v.a. Produkte mit nach meiner Ansicht nach mittlerem Risiko. Optionsscheine und Zertifikate mit hohem Risiko sollen i.d.R. durch einen Stop-Limit Verkauf abgesichert werden.