4D Gilders Vision

Basierend auf dem Wissen und den Ideen von George Gilder, einem der führenden Ökonomen und Technik Enthusiasten, soll dieses Wikifolio in chancenreiche Zukunftstechnologien / Unternehmen investieren. Das Anlageuniversum soll hier Aktienwerte als auch Kryptowerte umfassen. Soweit das möglich ist, soll grundsätzlich eine qualitative Unternehmensanalyse im Vordergrund stehen. Bei Kryptoassets soll die Anlage in der Regel auf Grund einer fundamentalen Analyse getroffen werden. Ein Augenmerk wird u.a. auf die aktive Useranzahl, Tokenomics, GMV sowie die möglichen Anwendungen gelegt. Die Anlage in Kryptowährungen soll mittels ETFs/ETCs erfolgen. Die Haltedauer soll überwiegend sehr langfristig sein. Dieses Wikifolio eignet sich hervorragend als Beimischung (Satellite) - Investment.