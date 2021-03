Invest Chance Two

Handelsidee

Im Wikifolio kann grundsätzlich in Aktien, ETFs und Fonds investiert werden.

Die Werte im Wikifolio sollen grundsätzlich durch die fundamentale Analyse ausgewählt werden. Hier soll insbesondere die Eigenkapitalrendite betrachtet werden, in der Regel werden jedoch auch weitere Kennzahlen betrachtet. Bei der Technischen Analyse sollen Liniencharts betrachtet werden, diese soll aber nur ausnahmsweise zur Anwendung kommen wenn, aufgrund der Fundamentalen Analyse, noch Zweifel bestehen sollten.

Hauptsächlich soll das wikfiolio in Aktien anlegen, ETFs und Fonds sollen zur Beimischung dienen.

Die Werte im Wikifolio sollen überwiegend langfristig gehalten werden, wobei je nach Börsensituation ein kurzfristiges Eingreifen nötig werden könnte. mehr anzeigen