Analyst Data-based Growth Stocks

Handelsidee

Dies ist ein Growth Stock Portfolio, welches auf einer selbst angelegten Datenbank basiert. Diese soll aus allen handelbaren Aktien und den zugehörigen Analysten Bewertungen sowie diversen Kennzahlen bestehen, welche automatisiert, zyklisch über eine Python-Pipeline gescraped werden.

Für das Stock Picking soll zum einen durch bestimmte Filter als auch durch einen selbst generierten Score eingegrenzt werden:

- Das Upside des tagesaktuellen Kurses zum durchschn. Kursziel soll min 20% betragen

- Es sollen > 7 Analysten ihre Empfehlungen in den letzten 3 Monaten zu der vorliegenden Aktie abgegeben haben

- Es sollen < 2 Sell Empfehlungen in den letzten 3 Monaten zu der vorliegenden Aktie vorhanden sein

- Das Ratio Buy/(Buy+Hold) soll > 0,8 betragen, um auf einen Strong Buy Consensus zu filtern

- Es soll mindestens ein EPS von > 0 vorhanden sein

- Das P/E Ratio soll in der Regel möglichst gering sein

- Es ist beabsichtigt die wachsende Datenbank durch heuristische und korrelative Analysen sowie durch den Vergleich vergangener Bewertungen mit aktuellen Kursen zu nutzen.

- Auch soll die reale Kursentwicklung bezogen auf IST-Daten der Vergangenheit als Input für Maschinelles Lernen (ML) verwendet werden. Hierfür werden Neuronale Netze und LSTMs verwendet.

Die jeweilige Aktie soll bei Reduktion des Upsides auf etwa 5%-10% abgestoßen werden, um Platz für neue Wachstumsaktien zu machen. Falls das durchschn. Kursziels steigt, soll die Aktie weiter gehalten werden. Soll sich die Bewertung der Faktoren in die negative Richtung entwickeln, soll nach eingehender Analyse verkauft werden.

Durch eine Streuung von ca. 20-30 Aktien mit ~5% Gewichtung des Portfolios entsteht ein Mix aus Wachstumsaktien in verschiedenen aufstrebenden und bestehenden Märkten.

Das Ziel: Verwendung der kollektiven Meinung von professionellen Analysten in Kombination mit Fundamentaldaten & ML zur Entdeckung der versteckten Wachstumsaktien. --> Datengestützte, objektive Kaufentscheidungen mehr anzeigen