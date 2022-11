Global Big Cap Leaders

In diesem Wikifolio wird in Unternehmen investiert, die eine Marktkapitalisierung von mindestens 50Mrd. Euro vorweisen. Das Wikifolio umfasst maximal 30 Aktien. Diese Aktien werden systematisch mit Hilfe einer speziellen Performance Ranking Tabelle auf Monatssicht ermittelt. Die einzelne Positionsgröße wird mit Hilfe eines weltweiten Aktienklima-Indikators ermittelt. Eine Überprüfung der Positionsgröße findet einmal in der Woche statt.