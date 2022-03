Visionaere Unternehmen und ETFs

Handelsidee

Die Idee ist es, Aktien von Unternehmen mit einer klaren Vision und Strategie zu kaufen, wodurch sie die Zukunft aktiv mitgestalten. Hierbei handelt es sich um innovative Unternehmen, die auch bereit sind Risiken einzugehen, um die Vision von der Zukunft in die Gegenwart zu bringen. Dies sind auch die Unternehmen oder Produkte, die am Anfang in der breiten Masse eher unpopulär sind, aber durch ihre Vision Early Adopter finden, die die Produkte zu überdurchschnittlichen Preisen kaufen. Mit der Zeit können dann einerseits die Produktionskosten gesenkt werden und andererseits sind die Early Adopter bei entsprechend guten Produkten auch diejenigen, die freiwillig als begeisterte Promoter für das Unternehmen agieren.



Aktieninvestitionen sollen über einen Zeitraum von mindestens 5 bis 10 Jahren gehalten werden. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahme mit einem Teil der Aktien möglich, z.B. bei einem "Hype". Ziel ist somit die Wertsteigerung des Wikifolios über einen Zeitraum von mindestens 5-10 Jahren. Kurzfristige Volatilität durch Kurseinbrüche, Krisen, etc. werden ignoriert, oder zum Nachkaufen genutzt, falls die strategische Basis des Unternehmens nach wie vor Stabil ist. Zitat: "Our Favorite Holding Period Is Forever." Warren Buffett



Jede Einzelaktie soll beim Kauf zwischen 2 und 5 Prozent Gewichtung im Portfolio haben.



Längere Zeit nicht für Aktieninvestitionen benötigte Cashmittel sollen zum Teil auch in sehr breit gestreute Anlageformen wie Weltweite Index-ETFs oder in die bereits seit tausenden von Jahren für die Menschheit wertvollen Edelmetalle sowie weitere für die Menschheit nützliche Sachwerte wie Rohstoffe investiert werden. Dies geschieht Form von physisch besicherten ETCs oder ETNs. Ziel hierbei ist die Verteilung des nicht für Unternehmensinvestitionen benötigten Kapitals zwischen Geldwerten und Sachwerten, um das langfristige Inflationsrisiko der Geldwerte zu minimieren.