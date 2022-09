RES GHG H2 Hydrogen-Energy

Renewable Energy Sources Greenhouse Gas Wikifolio 2036 Dieses Wikifolio beinhaltet Werte, die Erneuerbare Energien in form von Wasserstoff herstellen. Darunter gehören Elektrolyseure oder andere Verwerter und Erzeuger von Wasserstoff, Wasserstoffverbrennungsmotoren oder Brennstoffzellen und Ähnliches. 1874 hatte Jules Verne sich schon gedanken gemacht, was man nach der Kohle verbrennen könnte bzw. Was man als Energieträger "der Zukunft" Nutzen könnte, und Stoß auf Wasserstoff als Wesentlichen Energieträger. Heute, Knapp 150 Jahre Später haben Zwei Unternehmen (in meinem Wikifolio) ein 3-MegaWatt-Hochleistungs-Brennstoffzellenkonzept gebaut welches 4000PS an Leistung erzeugt mit 0g an C02. Der Klimawandel, Nahezu unaufhaltsam, gerettet durch einen Stoff der so oft im Universum vor kommt, wie kein anderer, Sonnen und Sterne antreibt und uns unser Leben auf diesem Wundervollen Planeten beschert. Wir verdanken dem Erstem Chemischem Element auf dem Periodensystem nahezu alles erdenkliche und nun können findige Anleger an diesem Wunderwasserstoff partizipieren.