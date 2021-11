Handelsidee

Das Portfolio "Eltecture" soll in Zukunftsmärkte und unterbewertete Unternehmen im Bereich der Elektromobilität investieren.



Es soll in ca. 10 Titel investiert werden. Der Cash soll tief gehalten werden. Es werden in Unternehmen investiert, welche in neue Zukunftsmärkte erschliessen. Es sind unterbewertete und spekulative Nebenwerte. Die Handelsidee wird nicht abgeändert. Es wird der Ansatz "buy and hold" verfolgt. Mit einem Anlagehorizont von 2 bis 15 Jahre je Titel.



mehr anzeigen